Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 19-Jähriger nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bad Münder (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) stieß gegen 16:45 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Mini auf der Landesstraße 421 zwischen Bad Münder und Springe mit einem Linienbus zusammen. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Mercedes die Hannoversche Straße in Richtung Bad Münder. Auf dieser beabsichtigte er nach links auf einen Landwirtschaftsweg abzubiegen. Ein 19 Jahre alter Mann aus Bad Münder übersah den Mercedes und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um den 20-Jährigen zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Fahrer des Pkw Mini wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige sowie der 71 Jahre alte Fahrer des Busses blieben unverletzt. In dem Bus befindliche Passagiere blieben ebenfalls unverletzt.

Während der Unfallaufnahme, bei der zur umfangreichen Sicherung der Spuren auch das Vermessungsverfahren "Phidias" angewandt wurde, wurde die L421 bis ca. 20:45 Uhr voll gesperrt. Der Mini sowie der Linienbus waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell