Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dachstuhlbrand - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Hessisch Oldendorf/ Fischbeck (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) geriet in Hessisch Oldendorf, OT Fischbeck, ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Ein 90 Jahre alter Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 14:50 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand eines Dachstuhls im Landwehrweg und informierte zwei Bewohner, die sich noch in dem Haus befanden. Zeitgleich verständigte er den Notruf. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen führte ein 90-Jähriger Reparaturarbeiten in dem Haus durch, wobei es zu dem Ausbruch des Brandes kam.

Eigene Löschversuche des Seniors schlugen fehl. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr Fischbeck sowie weiteren Ortswehren gelöscht. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Der 90-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 79 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

Der Gebäudeschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell