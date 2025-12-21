Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Horb am Neckar) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen (20.12.2025)

A81 / Horb am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Rottenburg und wechselte plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Ein von hinten herannahender Fahrer eines BMW musste eine Vollbremsung durchführen um ein Auffahren zu verhindern und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet dabei in die Mittelleitplanke.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Rottenburg fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.

Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 348790 zu melden.

