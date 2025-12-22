Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall an der Kreuzung Karl- und Bergstraße (21.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntag hat ein 20-Jähriger bei einem Unfall an der Kreuzung Karl- und Bergstraße die Vorfahrt eines VW-Fahrers missachtet. Auf der Karlstraße unterwegs, missachtete er die Vorfahrt des von rechts auf der Bergstraße fahrenden 17-Jährigen in dessen VW. Durch den Aufprall im Kreuzungsbereich schleuderte der BMW des Unfallverursachers gegen einen abgestellten Anhänger. Im VW verletzten sich durch den Zusammenstoß neben dem Fahrer auch alle Mitfahrer im Alter von 6, 8, 33 und 34 Jahren leicht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell