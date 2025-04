Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Abgeschlossenes Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine 41-jährige Frau war am Dienstag auf dem Weg zu einem Termin, weshalb sie ihr Fahrrad um 10:10 Uhr in der "Langen Rötterstraße" abstellte. Sie sicherte ihr schwarzes Citybike der Marke Fixie mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer. Als sie knapp 30 Minuten später wieder zur Örtlichkeit zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Rad samt Schloss verschwunden war. Der Frau war zuvor ein 35 bis 45 Jahre alt blonder Mann aufgefallen, der sich in der Nähe aufgehalten hatte und als möglicher Zeuge in Fragen kommen könnte. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nahm die Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell