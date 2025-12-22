Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Einbruch in Firma - Zeugenaufruf (21.12.2025)

Deißlingen (ots)

Im Zeitraum des Sonntags, von 15 Uhr bis 20 Uhr, hat sich bei einer Firma an der Alemannenstraße ein Einbruch ereignet. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Firma, an die auch ein Wohnhaus angeschlossen ist. Innerhalb betraten die Einbrecher mehrere Räume und durchwühlten sie. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge, deren Wert noch nicht geklärt ist. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Rottweil zu wenden (0741 / 4770).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell