POL-KN: (Konstanz) - Skoda gerät zwischen Dettingen und Langenrain in den Gegenverkehr - entgegenkommende Autos gefährdet (21.12.2025)

Am Sonntag ist ein Skoda-Fahrer gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße 220 zwischen Dettingen und Langenrain in den Gegenverkehr geraten und hat dadurch entgegenkommende Autos gefährdet.

Ein 84-Jähriger fuhr mit einem Skoda Fabia auf der L220 von Dettingen in Richtung Langenrain. Der Wagen geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den entgegengesetzten Fahrstreifen, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und kam nach mehreren Metern auf dieser zum Stillstand.

Durch das Abkommen auf die Gegenspur gerieten zwei entgegenkommende Autos in eine konkrete Gefahrensituation. Einer dieser Wagen entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei und ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten, gefährdeten Autofahrer sowie weitere Zeugen, die den Unfall oder die Gefährdungssituation beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

