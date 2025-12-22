Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) - Glasscheibe an Geschäft beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (19.12.2025)

Radolfzell (ots)

Am Freitagabend ist es in der Markthallenstraße zu einer Sachbeschädigung an der Fensterfront eines Geschäfts für Hörakustik gekommen.

Gegen 22.45 Uhr beschädigten bislang Unbekannte die etwa zweieinhalb bis drei Meter große Glasscheibe auf der Nordseite des Gebäudes. Die äußere Scheibe der Doppelverglasung sprang, zerbrach jedoch nicht vollständig. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche vor dem Gebäude auf. In diesem Zusammenhang kam es auch zu dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Ob die Beschädigung dadurch oder durch einen anderen Gegenstand entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Markthallenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Geschehnissen machen können, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell