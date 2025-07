Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250730 - 0770 Frankfurt - Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (30. Juli 2025) leistete ein 18-Jähriger während polizeilicher Maßnahmen Widerstand. Ein Beamter verletzte sich hierbei.

Gegen 05:10 Uhr geriet der spätere Tatverdächtige, ersten Erkenntnissen zufolge, in einer Bäckereifiliale in der Kaiserstraße mit einem dortigen Mitarbeiter in eine körperliche Auseinandersetzung. Ein Streifenteam traf beim Ereignisort ein, nahm den Randalierer fest und brachte ihn auf die Dienststelle. Dort angekommen setzte der 18-Jährige sein aggressives Verhalten fort und geriet mit einem weiteren Polizeibeamten in einen körperlichen Konflikt. Im Zuge dessen brach sich der Beamte die Hand. Der Aggressor wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte stellen.

