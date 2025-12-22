PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Kebapladen (20.12.2025)

Niedereschach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich, gegen 2 Uhr, an der Rottweiler Straße ein Einbruch ereignet. Durch ein gekipptes Fenster verschafften sich die Unbekannten Zugang ins Gebäude. Ob sie innerhalb etwas entwendeten, kann noch nicht gesagt werden. Vermutlich verließen die Einbrecher das Objekt auf die gleiche Weise. Die Polizei in Villingen bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise zur Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

