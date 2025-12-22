Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Konstanz) - Mehrere Betrugsfälle durch falsche Bankmitarbeiter - Polizei warnt und gibt Präventionstipps (20.12.2025)

Am Samstag hat sich in Singen eine Serie von Betrugsfällen ereignet, bei denen sich Unbekannte als Bankmitarbeiter ausgegeben und Bargeld sowie Bankkarten erlangt haben.

Im Zeitraum zwischen dem späten Vormittag und dem Nachmittag nahmen die Täter telefonisch Kontakt zu mehreren Personen im Stadtgebiet Singen auf. In den Gesprächen täuschten sie einen dringenden Handlungsbedarf im Zusammenhang mit Bankkarten oder Bargeld vor. In der Folge erschienen unbekannte Personen an den Wohnanschriften der angerufenen Personen und nahm Bankkarten, dazugehörige Geheimzahlen oder Bargeld entgegen.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Hinweise:

- Banken fordern niemals telefonisch die Geheimzahl einer Bankkarte ab - Bankmitarbeiter holen keine Karten oder Bargeld an der Wohnungstür ab - Unbekannten Personen sollten weder Karten noch Bargeld oder sensible Daten übergeben werden - Im Zweifel sollte das Gespräch sofort beendet und eigenständig Kontakt zur Hausbank aufgenommen werden - Angehörige werden gebeten, insbesondere ältere Familienmitglieder über diese Betrugsformen zu informieren

Weitere ausführliche Informationen und Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

