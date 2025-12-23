Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Außenspiegel an zwei Mercedes beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (22.12.2025)

Konstanz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025, 19.00 Uhr und Montag, 22. Dezember 2025, 12.00 Uhr, haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Fußballvereins in der Bettengasse die Außenspiegel zweier abgestellter Mercedes beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell