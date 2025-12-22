PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAGSMELDUNG - Festnahme nach Raub (20.12.2025)

(Rottweil / Landkreis Rottweil) (ots)

Nachdem es am Mittwoch zu einem Raubdelikt in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Kriegsdamm" gekommen ist, hat die Polizei am Samstag einen 18-Jährigen festnehmen können. Durch die Aufnahmen der Überwachungskameras konnte der junge Mann identifiziert werden. Es folgten am Freitag die Festnahme und Durchsuchung der Wohnung, am Samstag die Haftvorführung beim Amtsgericht Rottweil, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6183380

Staatsanwaltschaft Rottweil, Leitende Oberstaatsanwältin Mayländer, Telefon: 0741 243 - 0

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

