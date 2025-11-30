PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Pkw sowie fünf Leichtverletzten

Losheim (ots)

Am 29.11.2025, gegen 09:27 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Losheim im Bereich der B 268/Einmündung zur L 158 mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf Leichtverletzten. Dabei befuhr ein 47 Jahre alter Fahrzeugführer aus Merzig mit seinem 9 Jahre alten Sohn die B 268 in Fahrtrichtung Britten. Beim Abbiegevorgang auf die L 158 kollidierte der Fahrzeugführer mit einem entgegenkommenden Transporter, der von einem 31 Jahre alten Fahrzeugführer aus Losheim gesteuert wurde. Anschließend kollidierte der Transporter mit einem weiteren Pkw, in welchem sich ein 67 Jahre alter Fahrzeugführer mit einer 66 Jahre alten Beifahrerin aus Weiskirchen befanden. Alle Insassen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Es entstand zudem hoher Sachschaden an den drei verunfallten Fahrzeugen, welche durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden mussten. Der Bereich der Unfallörtlichkeit war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen ebenso wie der Rettungsdienst vor Ort.

