PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Sattelzug (Holzauflieger)auf der L329 zwischen Buweiler und Kastel

66687 Wadern/66620 Nonnweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland wurde am 24.11.2025 gegen 15:00 Uhr zu einem Unfallgeschehen auf die L329 zwischen Buweiler und Kastel gerufen. Ein 38-Jähriger aus Namborn befuhr dort zuvor mit seinem Sattelzug (Zugmaschine mit Holzauflieger) die Strecke aus Buweiler kommend in Fahrtrichtung Kastel. In der dortigen S-Kurve, kurz vor dem Kreisverkehr "Gomm's Mühle", verlor er auf der abschüssigen, laubbedeckten, regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. In der Folge geriet die Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Durch das Ausbrechen des Gespanns, schwenkte der Auflieger nach links aus und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Eine Stütze des Holzaufliegers prallte gegen die Zugmaschine. Der Öltank wurde hierdurch beschädigt. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Der Sattelzug wurde erheblich beschädigt. Zudem wurden mehrere Leitpfosten beschädigt und es entstand geringer Flurschaden. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, Abschleppdienst, Firma für Fahrbahnreinigung und Landesamt für Straßenwesen, musste auch das Landesamt für Umwelt -und Arbeitsschutz hinzugezogen werden. Die Strecke war daher ab 15:00 Uhr für ca. 5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL (Herr Großmann)
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 06:17

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Flucht

    Weiskirchen (ots) - In der Nacht vom 21.11.2025 verursachte eine bislang unbekannte Person mit einem bisher unbekannten Fahrzeug einen Verkehrsunfall in der Ortslage von Weiskirchen-Thailen, bei welchem eine Grundstücksmauer beschädigt wurde. Von dem unfallbeteiligten Fahrzeug wurden Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit festgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder andere Umstände betreffend diese Tat ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 05:54

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

    Nonnweiler Otzenhausen (ots) - Am Abend des 22.11.2025 gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf dem Autobahnzubringer der A 62/ A1 in Nonnweiler-Otzenhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem der am Unfall beteiligte Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 16 Jährige Kradfahrer befand sich hierbei von der A1 kommend auf die L 147 fahrend, als der unfallverursachende Pkw die A 62 an der AS Otzenhausen verließ, um nach links auf die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:36

    POL-Nordsaarland: Zeugensuche nach mögl. Verkehrsgefährdung durch silbernen Peugeot 208

    66709 Weiskirchen (ots) - Am 20.11.2025, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland gegen 10:15 Uhr mitgeteilt, das auf der Strecke von Weiskirchen in Richtung Rappweiler (L 157) ein silberner Peugeot 208 derart in Schlangenlinien geführt wurde, so dass der Gegenverkehr mehrfach ausweichen musste, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug konnte durch Mithilfe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren