Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Sattelzug (Holzauflieger)auf der L329 zwischen Buweiler und Kastel

66687 Wadern/66620 Nonnweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland wurde am 24.11.2025 gegen 15:00 Uhr zu einem Unfallgeschehen auf die L329 zwischen Buweiler und Kastel gerufen. Ein 38-Jähriger aus Namborn befuhr dort zuvor mit seinem Sattelzug (Zugmaschine mit Holzauflieger) die Strecke aus Buweiler kommend in Fahrtrichtung Kastel. In der dortigen S-Kurve, kurz vor dem Kreisverkehr "Gomm's Mühle", verlor er auf der abschüssigen, laubbedeckten, regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. In der Folge geriet die Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Durch das Ausbrechen des Gespanns, schwenkte der Auflieger nach links aus und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Eine Stütze des Holzaufliegers prallte gegen die Zugmaschine. Der Öltank wurde hierdurch beschädigt. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Der Sattelzug wurde erheblich beschädigt. Zudem wurden mehrere Leitpfosten beschädigt und es entstand geringer Flurschaden. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, Abschleppdienst, Firma für Fahrbahnreinigung und Landesamt für Straßenwesen, musste auch das Landesamt für Umwelt -und Arbeitsschutz hinzugezogen werden. Die Strecke war daher ab 15:00 Uhr für ca. 5 Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell