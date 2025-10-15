Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (972) Sexueller Übergriff auf junge Frau in Röthenbach a.d. Pegnitz - Tat wurde vorgetäuscht

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots)

Wie mit Meldung 968 berichtet, hatte eine junge Frau angegeben, am Sonntagabend (12.10.2025) in Röthenbach a.d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein. Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach ergaben, dass die Tat nicht stattgefunden hat.

Die junge Frau hatte bei der Polizei Anzeige erstattet und angegeben, in einem Waldstück in Röthenbach a.d. Pegnitz von einem Unbekannten zu Boden gerissen und dort sexuell missbraucht worden zu sein.

Unmittelbar eingeleitete Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach führten jedoch sehr schnell zu Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Geschädigten. Im Rahmen ihrer Vernehmung räumte die junge Frau schließlich ein, dass die Tat nicht stattgefunden hat. Als Grund für die falschen Angaben nannte sie Beziehungsprobleme.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat gegen die Frau ein.

