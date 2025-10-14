PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (971) Einbruch in ein Bürogebäude - Zeugenaufruf

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (10.10.2025) und Montagmorgen (13.10.2025) in ein Bürogebäude in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen etwa 17:00 Uhr am Freitag und 07:20 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Bamberger Straße. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten mehrere tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

