Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (971) Einbruch in ein Bürogebäude - Zeugenaufruf

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (10.10.2025) und Montagmorgen (13.10.2025) in ein Bürogebäude in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen etwa 17:00 Uhr am Freitag und 07:20 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Bamberger Straße. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten mehrere tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell