POL-Nordsaarland: Verdacht der Jagdwilderei im Bereich Wadern-Löstertal

Nonnweiler Otzenhausen (ots) - Am Abend des 22.11.2025 gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf dem Autobahnzubringer der A 62/ A1 in Nonnweiler-Otzenhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem der am Unfall beteiligte Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 16 Jährige Kradfahrer befand sich hierbei von der A1 kommend auf die L 147 fahrend, als der unfallverursachende Pkw die A 62 an der AS Otzenhausen verließ, um nach links auf die ...

mehr