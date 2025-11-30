Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Verdacht der Jagdwilderei im Bereich Wadern-Löstertal
Wadern (ots)
Am 29.11.2025, gegen 14:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass offensichtlich eine sog. "Lebendfalle"/Waschbärfalle im Bereich Wadern-Löstertal entlang der Prims von einem unbekannten Täter aufgestellt wurde. Der mitgeteilte Sachverhalt konnte vor Ort bestätigt werden. Demnach ergab sich der Anfangsverdacht einer Jagdwilderei. Die Falle wurde vor Ort entfernt und an den zuständigen Jagdpächter übergeben. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Nordsaarland.
