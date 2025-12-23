POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Ein Verletzter nach Unfall (22.12.2025)
VS-Villingen (ots)
Bei einem Unfall im Kreisverkehr der Straßen "Nordring", "Querspange" und Klinikstraße hat sich am Montag, gegen 18:45 Uhr, eine Person leichtverletzt. Aus Richtung des Gewerbegebiets fuhr ein 42-Jähriger in einem VW in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Mercedes-Fahrers, der sich bereits im Rund befand. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Vorfahrtsberechtigte leicht und kam im Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell