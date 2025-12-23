Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Verletzter nach Unfall (22.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr der Straßen "Nordring", "Querspange" und Klinikstraße hat sich am Montag, gegen 18:45 Uhr, eine Person leichtverletzt. Aus Richtung des Gewerbegebiets fuhr ein 42-Jähriger in einem VW in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Mercedes-Fahrers, der sich bereits im Rund befand. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Vorfahrtsberechtigte leicht und kam im Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell