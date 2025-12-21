Polizei Köln

POL-K: 251221-2-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf A61 - 24-Jähriger tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Zusammenstoß mit einem Renault ist am Sonntagnachmittag (21. Dezember) ein 24 Jahre alter Motorradfahrer auf der BAB 61 bei Bergheim tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war der 24-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der linken Spur in Richtung Koblenz unterwegs, als er einen Autofahrer rechts überholte und dabei auf den parallel fahrenden Renault Trafic auffuhr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die A61 in Fahrtrichtung Koblenz komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei leiten den Verkehr an der Anschlussstelle Bedburg ab. Ein Unfallaufnahmeteam ist vor Ort im Einsatz und sichert Spuren.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell