Polizei Köln

POL-K: 251219-1-K Taschendiebe in der Innenstadt festgenommen - Polizei warnt vor aktueller Diebstahls-Masche

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) zwei mutmaßliche Taschendiebe (28, 30) in der Kölner Innenstadt festgenommen und zuvor entwendetes Diebesgut sichergestellt.

Die beiden aus Algerien stammenden Männer waren den Beamten bereits auf dem Weihnachtsmarkt am Neumarkt aufgefallen, sodass diese ihnen gegen 15.30 Uhr in ein Café in der Neumarkt-Passage gefolgt waren. Dort beobachteten die Fahnder, wie sich die Tatverdächtigen gezielt hinter eine Seniorin gesetzt hatten, deren Jacke über der Stuhllehne gehangen hatte.

Der 28-Jährige hatte seine Jacke unmittelbar neben der Jacke der Seniorin platziert und durch den Ärmel in die fremden Jackentaschen gegriffen. Sein 30-jähriger Komplize hatte währenddessen das Umfeld sowie das Personal im Blick gehalten. Kurz darauf hatten beide Tatverdächtigen die Garderobe des Cafés aufgesucht und dort zwei Jacken an sich genommen.

Einsatzkräfte stellten den 28-Jährigen sowie seinen 30-jährigen Komplizen anschließend im Bereich des Domvorplatzes. Eine der entwendeten Jacken hatte einer der Männer zu diesem Zeitpunkt noch getragen. Die Jacken konnten dem rechtmäßigen Eigentümer, einem Mitarbeiter des Cafés, zugeordnet werden.

Bei der Durchsuchung der Männer hatten die Beamten zudem mutmaßlich gefälschte Ausweisdokumente sowie weitere fremde, teils In Frankreich als gestohlen gemeldete Dokumente sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Taschendiebe, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten, sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 73.

Präventionshinweis der Polizei Köln:

Die Masche des "Jacke-an-Jacke-Tricks" ist derzeit sehr aktuell. Lassen Sie Jacken in Cafés oder Restaurants nicht unbeaufsichtigt über Stuhllehnen hängen. Tragen Sie Wertsachen möglichst körpernah und achten Sie in belebten Lokalen besonders auf Ihr Umfeld. (cb/sb)

