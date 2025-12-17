Polizei Köln

POL-K: 251217-3-K Raubüberfall auf Angestellten in Brück - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagmittag (16. Dezember) gegen 12.30 Uhr hat ein etwa 1,80 Meter großer, kräftiger und bärtiger Mann an der Dieringhauser Straße im Ortsteil Brück einen Mitarbeiter (27) eines Lebensmitteldiscounters mit Pfefferspray besprüht und beraubt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mitarbeiter des Geschäfts allein vor einem Wohnhaus gestanden und mit seinem Handy telefoniert. Für ihn überraschend habe der Angreifer sich vor ihm aufgebaut und ihn wortlos attackiert.

Laut Zeugenangaben flüchtete der Räuber mit der erbeuteten Geldtüte in Richtung Engelskircher Straße.

Der Gesuchte soll etwa Anfang bis Mitte 30 Jahre alt und mit einer Mütze sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Kripo Köln sucht dringend weitere Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell