PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251217-3-K Raubüberfall auf Angestellten in Brück - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagmittag (16. Dezember) gegen 12.30 Uhr hat ein etwa 1,80 Meter großer, kräftiger und bärtiger Mann an der Dieringhauser Straße im Ortsteil Brück einen Mitarbeiter (27) eines Lebensmitteldiscounters mit Pfefferspray besprüht und beraubt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mitarbeiter des Geschäfts allein vor einem Wohnhaus gestanden und mit seinem Handy telefoniert. Für ihn überraschend habe der Angreifer sich vor ihm aufgebaut und ihn wortlos attackiert.

Laut Zeugenangaben flüchtete der Räuber mit der erbeuteten Geldtüte in Richtung Engelskircher Straße.

Der Gesuchte soll etwa Anfang bis Mitte 30 Jahre alt und mit einer Mütze sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Kripo Köln sucht dringend weitere Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren