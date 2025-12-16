Polizei Köln

POL-K: 251216-1-K Mutmaßlicher Raubüberfall auf Bäckerei in der Innenstadt - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Innenstadt haben Einsatzkräfte der Polizei Köln am Montagabend (15. Dezember) einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Der 47-Jährige hatte das Geschäft in der Severinstraße gegen 18 Uhr mit einem Schal vor dem Gesicht betreten, der Mitarbeiterin (30) eine Pistole gezeigt und die Herausgabe des Bargelds gefordert. Als die 30-Jährige ihm die Tageseinnahmen ausgehändigt hatte, war der Mann in Richtung Chlodwigplatz geflüchtet.

Dank einer guten Personenbeschreibung aus der privaten Videoaufzeichnungen des Inhabers der Bäckerei gelang es einer Streifenwagenbesatzung wenig später den mutmaßlichen Räuber in einer Stadtbahn der Linie 15 zu identifizieren und festzunehmen. Zuvor hatte ein Fahrgast den Notruf gewählt, als ihm eine Pistole im Hosenbund des 47-Jährigen aufgefallen war.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten neben dem Diebesgut auch eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

