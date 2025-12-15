PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251215-3-K Pkw-Insasse massiv attackiert - Fahnder nehmen mutmaßlichen Täter in Köln-Porz fest

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 24. November 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6165284

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder der Polizei Köln haben am Freitagabend (12. Dezember) einen 23 Jahre alten Kölner festgenommen, der am 21. November einen 21-Jährigen in Köln-Holweide in dessen Mercedes mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben soll. Vor den Augen des ebenfalls 23 Jahre alten Beifahrers soll der nun Festgenommene mehrfach auf den Mann auf dem Fahrersitz eingestochen haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamten der Mordkommission auf die Spur des jungen Tatverdächtigen. Er ließ sich widerstandslos in einer Porzer Wohnung eines Bekannten festnehmen, schweigt derzeit zu den Vorwürfen und lässt sich anwaltlich vertreten.

Da gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, ist er inzwischen der Justizvollzugsanstalt überstellt worden. (cr/de)

