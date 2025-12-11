Polizei Köln

POL-K: 251211-3-K Verkehrsunfall in Niehl- Fußgängerin schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Mercedes A-Klasse ist eine 74 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstagmittag (11. Dezember) im Stadtteil Niehl schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 59-jährige Autofahrerin gegen 12 Uhr von der Friedrich-Karl-Straße nach links auf die Niehler Straße abgebogen und mit der querenden 74-Jährigen kollidiert.

Ein Unfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte Spuren vor Ort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell