POL-K: 251211-2-LEV Kradfahrer stürzt auf Gustav-Heinemann-Straße - Mutmaßlicher Verursacher in weißem Kleinwagen flüchtet - Zeugensuche

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (10. Dezember) gegen 11.50 Uhr auf der Gustav-Heinemann-Straße in Leverkusen-Manfort hat ein 18 Jahre alter Fahrer einer Kawasaki leichte Verletzungen erlitten. Ein unmittelbar vor ihm von der untergeordneten Straße Mauspfad einbiegender Kleinwagenfahrer sei vom Unfallort geflüchtet, so der Leverkusener gegenüber alarmierten Polizisten.

Er sei in Richtung Wiesdorfer Innenstadt unterwegs gewesen, habe angesichts des von rechts unbeirrt einfahrenden weißen Pkw stark abbremsen müssen und sei dabei letztlich zu Fall gekommen.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang und dem mutmaßlich beteiligten Autofahrer. Insbesondere ein Verkehrsteilnehmer, der vor Ort gegenüber dem Verletzten angab, möglicherweise über Dashcam-Aufnahmen des Geschehens zu verfügen, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Köln unter Tel-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/sb)

