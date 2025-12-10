Polizei Köln

POL-K: 251210-2-LEV Mutmaßliche Taschendiebinnen auf frischer Tat gestellt - Haftrichtertermin

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Dienstag (9. Dezember) auf der Heinrich-Lübke-Straße in Leverkusen - Schlebusch zwei mutmaßliche Taschendiebinnen (21, 46) bei dem Versuch ertappt, eine 83-jährige Fußgängerin, die mit Einkaufstüten und einem kleinen Lederrucksack unterwegs war, zu bestehlen. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung fuhren die Beamten die Festgenommenen ins Polizeipräsidium. Die Bulgarinnen können in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen und müssen sich heute (10. Dezember) vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 12.10 Uhr hatten die Polizisten die mit tief heruntergezogenen Wollmützen unkenntlich gemachten Verdächtigen bemerkt, als sie an der Bushaltestelle "Kreuzbroicher Straße" unmittelbar hinter der Seniorin ausstiegen und ihr unauffällig folgten. Während die Jüngere ihre Wollmütze über ihre Hand legte und in den Rucksack der älteren Dame griff, sicherte die 46-Jährige das Tatgeschehen nach hinten ab. Kurz danach erfolgte die Festnahme. (cg/de)

