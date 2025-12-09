Polizei Köln

POL-K: 251209-1-K Zeugensuche nach tätlichem Angriff auf 17-Jährige in Köln-Seeberg - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen tätlichen Angriff auf eine 17-jährige Jugendliche am 3. Dezember (Mittwoch) im Bereich der Riphahnstraße in Köln-Seeberg sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Nach bisherigen Aussagen war die 17-Jährige am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Riphahnstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie auf Höhe des Zugangs zu einer Grünanlage unvermittelt angriff, zu Boden riss und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Außerdem soll er ihr gegen den Oberkörper getreten und versucht haben, sie vom Gehweg wegzuziehen.

Da die Jugendliche sich nach eigener Aussage massiv zur Wehr setzte, ließ der Angreifer schließlich von ihr ab und lief mit ihrem Mobiltelefon weg.

Die 17-Jährige bat in einem benachbarten Kiosk um Hilfe, woraufhin drei bislang unbekannte Zeugen sie bis zu ihrer Wohnanschrift begleiteten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 1,70 m groß

- südländischer Typ

- 16-25 Jahre alt

- dunkle Bekleidung, schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe

Die Polizei Köln bittet Zeugen, insbesondere die drei unbekannten Begleiter, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter 0221 / 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell