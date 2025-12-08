Polizei Köln

POL-K: 251208-2-K Heroin, Macheten und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt - Mutmaßlicher Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

Am Sonntagabend (7. Dezember) haben zivile Beamte der Schwerpunktgruppe Mülheim in Köln-Kalk einen 57-jährigen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Die Polizisten stellten dabei rund 120 Gramm Heroin, eine Machete, mehrere Dolche sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Der bereits wegen Drogendelikten bekannte Tatverdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt.

Nachdem die Beamten bereits in den vergangenen Tagen Heroin-Handel in der Höfestraße zur Anzeige gebracht hatten, observierten sie am Sonntagabend erneut den Bereich. Mit Erfolg: Gegen 18.40 Uhr beobachteten die Polizisten einen mutmaßlichen Drogendeal und stellten den 57-Jähigen sowie einen 54 Jahre alten Käufer.

Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie der anschließend auf richterliche Anordnung mithilfe eines Diensthundes durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben den Betäubungsmitteln, Waffen und Bargeld auch Verpackungs- und Verkaufsutensilien. (as/de)

