POL-K: 251207-3-K/EU/BAB Korrektur zur Meldung: Smart gerät unter geparkten Sattelauflieger
Köln (ots)
Korrektur zur Pressemitteilung vom 07. Dezember 2025, Ziffer 2:
Der Unfall ereignete sich nicht beim Versuch, vom Rastplatz "Am Blauen Stein" auf die A61 in Richtung Venlo aufzufahren.
Tatsächlich geriet die 48-jährige Fahrerin beim Versuch, auf den Parkplatz aufzufahren, mit ihrem Smart unter den Auflieger eines abgestellten Sattelzugs. (cb/de)
