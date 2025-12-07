Polizei Köln

POL-K: 251207-3-K/EU/BAB Korrektur zur Meldung: Smart gerät unter geparkten Sattelauflieger

Köln (ots)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 07. Dezember 2025, Ziffer 2:

Der Unfall ereignete sich nicht beim Versuch, vom Rastplatz "Am Blauen Stein" auf die A61 in Richtung Venlo aufzufahren.

Tatsächlich geriet die 48-jährige Fahrerin beim Versuch, auf den Parkplatz aufzufahren, mit ihrem Smart unter den Auflieger eines abgestellten Sattelzugs. (cb/de)

