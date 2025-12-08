Polizei Köln

POL-K: 251208-4-K Duo beraubt Edelmetallhändler - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Freitagmittag (5. Dezember) gegen 12 Uhr sollen zwei circa 1,80 Meter große, komplett schwarz gekleidete Männer im Alter von circa 40 Jahren und dunklem Teint einen Edelmetallhändler (38) an der Ecke Zeisbuschweg/Am Wildpark in Köln-Dünnwald beraubt haben. Der Geschädigte gibt an, am Fahrbahnrand in seinem grauen Audi A4 Avant gesessen zu haben, als einer der Verdächtigen, der schwarze Lederhandschuhe und einen schwarzen Mundschutz trug, mit einem mutmaßlich metallischen Gegenstand gegen das Fahrerfenster geklopft habe. Mit französischem Akzent habe der Maskierte ihn dann aufgefordert, den Kofferraum zu öffnen. Der Komplize habe sich währenddessen auf der Beifahrerseite aufgehalten. Mit mehreren aus dem Kofferraum entnommenen Safebags seien die Angreifer in Richtung Berliner Straße geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

