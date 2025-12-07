Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(rp) Im Zeitraum vom 28.11.2025 bis zum 06.12.2025 kam es im Kalletal, in der Straße "Auf der Howe" zu einem Einbruchdiebstahl. Während sich die Hausbewohner im Urlaub befanden, drangen unbekannte tatverdächtige Personen in das Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter beschädigten dabei ein Fenster und durchwühlten die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

