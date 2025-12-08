Polizei Köln

POL-K: 251208-3-K Frau auf Friedhof in Köln-Höhenberg ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raub auf eine 59-jährige Frau am Sonntagmorgen (7. Dezember) auf dem Friedhof an der Frankfurter Straße in Köln-Höhenberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten die zwei Räuber der Frau gegen 8.20 Uhr auf dem Friedhof ein Messer an den Hals und durchsuchten ihre Tasche. Einer der Täter habe dabei ihre Bankkarte gefunden und sie anschließend weiter bedroht, um die PIN zu erlangen. Danach sollen beide in Richtung Höhenberger Ring weggerannt sein. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Sie beschreibt die beiden etwa 35 Jahre alten Angreifer, die beide schwarze Wollhandschuhe trugen und gebrochenes Deutsch sprachen, wie folgt:

1. - etwa 190 cm groß - sehr dünn - dünnes langes Gesicht - graue Jacke - vermutlich osteuropäischer Akzent

2. - etwa 175 cm groß - normale Statur - Kapuzenpullover - ebenfalls vermutlich osteuropäisch.

Hinweise:

Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Friedhofs oder entlang des Höhenberger Rings gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0221 / 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/de)

