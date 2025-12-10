PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251210-1-K/LEV Raub auf Goldhändler - Polizei Köln sucht roten Golf ohne Kennzeichen

Köln (ots)

Im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen 43 Jahre alten Goldhändler aus Leverkusen-Schlebusch sucht die Polizei Köln aktuell nach vier Tatverdächtigen und deren Fluchtwagen, einem etwa fünf Jahre alten roten Golf ohne Kennzeichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die mit Sturmhauben maskierten Täter dem 43-Jährigen am Dienstagabend (9. Dezember) an dessen Wohnanschrift im Stadtteil Schlebusch aufgelauert. Als er gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen war und Goldschmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Kofferraum holen wollte, schlug einer der Angreifer den Goldhändler nieder. Während ein weiterer den Geschädigten festhielt, entwendete ein dritter Täter den Schmuck. Anschließend flüchteten die Räuber mit einem vierten Mann in dem Golf.

Aktuellen Ermittlungen zufolge könnten sie auf der Flucht das Fahrzeug gewechselt, den roten Wagen irgendwo abgestellt und sich in die Niederlande abgesetzt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zum Standort des gesuchten Wagens, zum Verbleib des Schmucks oder zur Identität beziehungsweise zum Aufenthaltsort der vier Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

