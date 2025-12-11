Polizei Köln

POL-K: 251211-1-K/LEV Polizei bereitet sich auf Fußballderby in Leverkusen vor - Risikospiel am Samstagabend

Köln (ots)

Die Polizei Köln wird am Samstag (13. Dezember) zum rheinischen Derby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln in der BayArena in Leverkusen mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Insbesondere Kräfte der Bereitschaftspolizei werden rund um das Stadion sowie an bekannten Treffpunkten im Stadtgebiet eingesetzt, um ein Aufeinandertreffen rivalisierender Störergruppen zu verhindern.

"Dabei setzen wir auf ein bewährtes Einsatzkonzept, damit die vielen friedlichen Fans einen schönen und sicheren Fußballabend erleben können", sagt Polizeioberrat Marius Müller, der den Einsatz am Samstag leiten wird. Er macht deutlich: "Unsere szenekundigen Beamten kennen potenzielle Gewalttäter. Wir werden diese besonders im Auge behalten."

In diesem Zusammenhang hat die Polizei Köln bereits gegen potentielle Störer Aufenthalts- und Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen sowie Gefährderansprachen durchgeführt.

Mit Blick auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen müssen anreisende Fußballfans und Anwohner am Samstag mit Verkehrsstörungen im Stadtgebiet sowie Straßensperrungen rund um die BayArena rechnen. Die Polizei empfiehlt daher, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zum Spiel zu nutzen.

Hinweis für Pressevertreter:

Die Pressestelle der Polizei Köln wird für Anfragen zum Fußballspiel am Einsatztag ab 14 Uhr unter der 0221-229-2026 erreichbar sein. (sw/cr)

