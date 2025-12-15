Polizei Köln

POL-K: 251215-1-K Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat gestellt - 42-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in einen Imbiss am frühen Sonntagmorgen (14. Dezember) haben Einsatzkräfte der Polizei Köln einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtteil Mülheim auf frischer Tat festgenommen.

Der Ladenbesitzer (27) hatte gegen 4.15 Uhr einen Alarm auf seinem Mobiltelefon erhalten, als der 42-Jährige durch ein Fenster in das Geschäft in der Buchheimer Straße einstiegen war. Nachdem sich der 27-Jährige auf den Weg zu seinem Laden gemacht hatte, war er auf den mutmaßlichen Einbrecher getroffen und hatte ihn festgehalten, bis eine Streifenwagenbesatzung eintraf.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell