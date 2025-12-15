Polizei Köln

POL-K: 251215-2-K Wohnmobil aus Rodenkirchen entwendet - mutmaßlicher Dieb auf der Flucht festgenommen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils in der Nacht zu Montag (15. Dezember) und einer anschließenden Flucht vor der Polizei haben Beamte einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Das Wohnmobil ließen die Beamten zur Beweissicherung abschleppen.

Die Besitzerin (30) war gegen 1 Uhr auf laute Motorgeräusche aufmerksam geworden und hatte den Diebstahl des Wohnmobils aus ihrer Wohnung in der Türnicher Straße beobachtet.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte den mutmaßlichen Dieb bereits wenige Minuten später in dem entwendeten Fahrzeug am "Verteilerkreis" in Rodenkirchen entdeckt. Als der Mann die Anhaltesignale der Beamten missachtet hatte und auf die A4 in Richtung Aachen aufgefahren war, nahmen sie die Verfolgung auf.

Nachdem der 43-Jährige die Flucht kurze Zeit später aufgegeben hatte und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen war, nahmen die Polizisten ihn fest.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/sb)

