Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, kam es gegen 16:00 Uhr in der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Johannesstraße in Richtung Ringstraße und beabsichtigte, die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung Schapener Straße zu überqueren. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines von rechts kommenden 50-jährigen Fahrers eines Pkw Skoda Fabia, der die Ringstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell