PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, kam es gegen 16:00 Uhr in der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Johannesstraße in Richtung Ringstraße und beabsichtigte, die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung Schapener Straße zu überqueren. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines von rechts kommenden 50-jährigen Fahrers eines Pkw Skoda Fabia, der die Ringstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:17

    POL-EL: Herzlake - Brand in Strohlager - hoher Sachschaden

    Herzlake (ots) - Am Montagmittag, 1. Dezember 2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Brand in einer Strohalle von etwa 40 x 20 Metern Größe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Straße Aselage stand gelagertes Stroh bereits in Flammen. Auch eine auf dem Hallendach installierte Photovoltaikanlage wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:43

    POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Neuenhaus (ots) - Am Montag, den 01.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr in einem Supermarkt an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannte Beschuldigte entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus einer Tragetasche, welche in einem Einkaufswagen lag. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Zeugen, die in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren