Polizei Köln

POL-K: 251217-2-BAB Beifahrerin stirbt auf A 44 - Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Köln (ots)

Eine Insassin (20) eines Ford Fiesta hat am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr auf der Bundesautobahn 44 in Höhe Dreieck Jackerath tödliche Unfallverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihren Fahrer (21) sowie einen 21-jährigen Ford Kuga-Fahrer in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fiesta-Fahrer in Richtung Mönchengladbach unterwegs gewesen und mit einem Lkw (Fahrer 46, unverletzt) kollidiert, der vor ihm den Fahrstreifen gewechselt haben soll. Anschließend blieb das Auto quer auf der Fahrbahn stehen. Der 21-Jährige war daraufhin mit seinem Kuga frontal in die Beifahrerseite des verunfallten Pkw gefahren. Die Fahrerin (47) eines Renault Captur war anschließend noch mit dem Kuga kollidiert, blieb aber unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Spuren gesichert. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (ph/cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell