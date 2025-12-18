Polizei Köln

POL-K: 251218-2-BAB/K/OF Pressemitteilung der Polizei Südosthessen -Peugeot auf Autobahn angehalten - Zwei Personen vorläufig festgenommen

Köln (ots)

(fg) Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach der Detonation eines Gegenstands am Donnerstagmorgen in der Berliner Straße in Offenbach (Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6182084) stellten Polizeibeamte einen Peugeot auf der Autobahn 3 zwischen Köln und Leverkusen. Einhergehend kam es im dortigen Bereich zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bundesautobahn.

Die zwei im Wagen befindlichen Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Tatbeteiligung der Verdächtigen ist nun Bestandteil der bereits eingeleiteten Ermittlungen.

