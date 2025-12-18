PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251218-2-BAB/K/OF Pressemitteilung der Polizei Südosthessen -Peugeot auf Autobahn angehalten - Zwei Personen vorläufig festgenommen

Köln (ots)

(fg) Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach der Detonation eines Gegenstands am Donnerstagmorgen in der Berliner Straße in Offenbach (Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6182084) stellten Polizeibeamte einen Peugeot auf der Autobahn 3 zwischen Köln und Leverkusen. Einhergehend kam es im dortigen Bereich zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bundesautobahn.

Die zwei im Wagen befindlichen Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Tatbeteiligung der Verdächtigen ist nun Bestandteil der bereits eingeleiteten Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 08:40

    POL-K: 251218-1-K/LEV Hochwertiger Schmuck entwendet - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

    Köln (ots) - Mit privaten Bildern sucht die Kriminalpolizei Köln nach einer jungen Frau, die bereits am 22. September einen 87 Jahre alten Senior um dessen wertvollen Goldschmuck gebracht haben soll. Der Frau wird vorgeworfen während einer gemeinsamen Autofahrt dem Rentner Ring, Kette und Uhr abgenommen und sich zunächst selbst angelegt zu haben. Nachdem sie mit ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 15:30

    POL-K: 251217-3-K Raubüberfall auf Angestellten in Brück - Zeugensuche

    Köln (ots) - Am Dienstagmittag (16. Dezember) gegen 12.30 Uhr hat ein etwa 1,80 Meter großer, kräftiger und bärtiger Mann an der Dieringhauser Straße im Ortsteil Brück einen Mitarbeiter (27) eines Lebensmitteldiscounters mit Pfefferspray besprüht und beraubt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mitarbeiter des Geschäfts allein vor einem Wohnhaus gestanden und ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 15:12

    POL-K: 251217-2-BAB Beifahrerin stirbt auf A 44 - Autobahn mehrere Stunden gesperrt

    Köln (ots) - Eine Insassin (20) eines Ford Fiesta hat am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr auf der Bundesautobahn 44 in Höhe Dreieck Jackerath tödliche Unfallverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihren Fahrer (21) sowie einen 21-jährigen Ford Kuga-Fahrer in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen war der Fiesta-Fahrer in Richtung Mönchengladbach unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren