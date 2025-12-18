Polizei Köln

POL-K: 251218-1-K/LEV Hochwertiger Schmuck entwendet - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

Köln (ots)

Mit privaten Bildern sucht die Kriminalpolizei Köln nach einer jungen Frau, die bereits am 22. September einen 87 Jahre alten Senior um dessen wertvollen Goldschmuck gebracht haben soll.

Der Frau wird vorgeworfen während einer gemeinsamen Autofahrt dem Rentner Ring, Kette und Uhr abgenommen und sich zunächst selbst angelegt zu haben. Nachdem sie mit den Einzelstücken vor einer Kamera posiert hatte, war die Täterin in Leverkusen-Wiesdorf aus dem Auto geflüchtet und hatte anschließend den Kontakt zu dem 87-Jährigen abgebrochen. Nach Angaben des Geschädigten habe er die Täterin erst wenige Wochen zuvor kennengelernt.

Die Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/189620

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/cr)

