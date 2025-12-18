Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahndung nach flüchtigem Fahrzeug: Detonation eines explosiven Gegenstands in der Berliner Straße - Keine Verletzten

Offenbach (ots)

(fg) Mehrere Zeugen nahmen am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, einen lauten Knall in der Berliner Straße im Bereich einer dortigen Bar (200er-Hausnummern) wahr und alarmierten umgehend die Polizei. Im Zuge dessen wird aktuell nach einem Peugeot mit niederländischen Kennzeichenschildern gefahndet; hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es keine Verletzten. Eine Gefahr für Unbeteiligte wird derzeit ausgeschlossen.

Herbeigeilte Polizeistreifen stellten Beschädigungen im Außenbereich der dortigen Bar fest, die auf eine Detonation hindeuten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Unmittelbar nach dem Knall rannte eine Person davon. Der Gesuchte ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und mittleren Alters. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Er sei, so der bisherige Kenntnisstand, in einen Hinterhof in der Bernardstraße (60er-Hausnummern) gerannt und in dem dunkelgrauen Peugeot davongefahren.

Der Bereich um den Kiosk ist derzeit weiträumig abgesperrt. Spurensicherungsmaßnahmen werden durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den Hintergründen - dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um weitere Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 18.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell