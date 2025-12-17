Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei ungewöhnlichem Wohnungseinbruch: Unbekannte stemmten Loch in Hauswand

Offenbach (ots)

(lei) Dieses Vorgehen machte selbst die Polizei kurzzeitig sprachlos: Unbekannte haben bei einem Wohnungseinbruch in der Hergenröderstraße eine äußerst brachiale Methode gewählt, um zum Ziel zu kommen. Indem sie nicht etwa ein Fenster oder eine Tür aufhebelten, sondern eine Hauswand aufstemmten, sind ein oder mehrere Diebe jüngst in ein dortiges Einfamilienwohnhaus mit 30er-Hausnummer eingebrochen.

Geschehen ist das Ganze zwischen Sonntag, 15 Uhr und Mittwoch, 13.25 Uhr, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Bei ihrer Rückkehr am heutigen Nachmittag stellten sie dann auf der Rückseite des Gebäudes ein größeres Loch in der Außenwand fest. Durch dieses waren die Kriminellen augenscheinlich ins Haus gelangt, um dort alles zu durchwühlen und anschließend einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Aus diesem stahlen sie Bargeld und wertvollen Schmuck, ehe sie sich unerkannt davon machten.

Der Spurenlage zufolge waren sie zuvor über die Balkone auf das Dach geklettert, um scheinbar dort einen Zugang ins Haus zu bekommen. Dort waren nämlich einige Ziegel abgedeckt. Da dies wohl nicht klappte, legten sie schließlich Hand an der Außenwand an.

Auch der Sachschaden ist enorm und dürfte nach vorläufigen Schätzungen fünfstellig sein. Die Kriminalpolizei war bereits am Tatort und hat Spuren gesichert, mit deren Hilfe man den Eindringlingen nun auf die Spur kommen will. Hilfreich für die Ermittler sind aber auch Hinweise von Zeugen, die schnell und unkompliziert unter der 069 8098-1234 abgegeben werden können.

