Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Kennzeichen abgeschraubt?; Betrüger erbeuteten Geldkarte und Bargeld; Gegen Grundstücksmauer gefahren und geflüchtet

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat die Kennzeichen abgeschraubt? - Hanau

(cb) Wer hat die beiden Kennzeichen von dem schwarzen Golf abgeschraubt? Das fragen die Ermittler und suchen nach Zeugen der Tat. Der Kennzeichendiebstahl ereignete sich zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Donnerstag, 7.05 Uhr. Der schwarze Wagen war auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Beamten in Hanau.

2. Betrüger erbeuteten Geldkarte und Bargeld - Biebergemünd

(cb) Betrüger erbeuteten am Dienstag die Geldkarte einer Rentnerin aus Biebergemünd und hoben damit anschließend mehrere hundert Euro ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kontaktierten die Ganoven die Seniorin gegen 13 Uhr per Telefon und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Sie erzählten ihr, dass auf ihrem Bankkonto verdächtige Aktivitäten festgestellt worden wären. Im weiteren Verlauf des Gespräches brachten sie die Dame dazu, ihre Geldkarte an einen vermeintlichen Mitarbeiter auszuhändigen. Dieser holte sodann die Karte an der Wohnanschrift ab und flüchtete über die Hauptstraße. Im Anschluss buchten die Betrüger an einem Geldautomaten in Bieber mehrere hundert Euro ab. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang weiterhin sensibilisieren und rät:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Legen Sie einfach auf!

- Ansonsten nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld, Geldkarten oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld, Geldkarten oder Wertsachen an fremde Personen.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

3. Gegen Grundstücksmauer gefahren und geflüchtet - Wächtersbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein Unfallverursacher, nachdem dieser eine Grundstücksmauer in der Alsfelder Straße (einstellige Hausnummern) beschädigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Unbekannte, zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 7.35 Uhr, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mauer. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 mit den Beamten der Polizeistation Gelnhausen in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 17.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

