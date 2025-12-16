Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zwei Einsatzstellen inmitten der Stadt

Aurich (ots)

In der Auricher Innenstadt standen in den Montagabendstunden mehrere Mülltonnen in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich waren um 21:05 Uhr zunächst aufgrund eines gemeldeten Schuppenbrandes in die Hafenstraße gerufen worden. Vor Ort zeigte sich, dass ein Müllbehälter innerhalb einer Garage Feuer gefangen und bereits Teile der holzverkleideten Türen sowie der Decke in Mitleidenschaft gezogen hatte. Der Brand wurde durch einen Atemschutztrupp rasch abgelöscht und die angrenzenden Räumlichkeiten, in denen auch Fahrzeuge abgestellt waren, daraufhin belüftet. Abschließend erfolgte eine umfassende Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera.

Bereits kurz nach dem Eintreffen eröffnete sich den Feuerwehrleuten eine weitere Einsatzstelle: Nahe der Lambertikirche hatte ebenfalls eine Mülltonne Feuer gefangen. Zwei nachrückende Löschfahrzeuge begaben sich umgehend zu der Örtlichkeit und vollendeten die bereits durch Feuerlöscher eingeleitete Brandbekämpfung innerhalb weniger Minuten. An beiden Einsatzorten, die im Anschluss an die Polizei übergeben wurden, konnte größerer Schaden durch das schnelle Eingreifen abgewendet werden. Zur Absicherung der 25 Feuerwehrkräfte waren auch der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz Aurich ausgerückt.

