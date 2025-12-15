PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-AUR: Teichhuhn aus misslicher Lage befreit

Aurich-Schirum (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Sandhorst haben in den Sonntagmittagsstunden eine Teichralle aus einem Gewässer im Gewerbegebiet Schirum gerettet. Das Tier war dort in eine Schnur geraten und hatte sich unglücklich in einem angrenzenden Gebüsch verheddert, was einem vorbeilaufenden Wasserwart auffiel. Die Feuerwehrleute ließen vor Ort ein Boot zu Wasser, um den Jungvogel daraufhin behutsam freischneiden und an Land bringen zu können. Zur weiteren Abklärung des Wohlbefindens brachte der Wasserwart das Tier im Anschluss zu einer Vogelstation. Mit der erfolgten Rettung war der Einsatz nach gut einer Dreiviertelstunde abgearbeitet.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

