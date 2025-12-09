Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schonende Befreiung aus Unfallwagen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Aurich-Extum (ots)

Am Montagvormittag kam ein Auto von der Straße Im Extumer Moor ab und wurde dabei in einen Seitengraben geschleudert. Sanitäter des zunächst alarmierten Rettungsdienstes konnten den Fahrer aufgrund der misslichen Lage des Wagens jedoch nicht eigenständig aus diesem befreien, weshalb die Feuerwehr Walle zur Unterstützung angefordert worden ist. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort den Brandschutz sicher und retteten den Patienten kurz darauf schonend aus dem Fahrzeug. Der Mann kam nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Durch die Feuerwehrleute wurde die Unfallstelle danach auf möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert und schließlich das Eintreffen des Abschleppunternehmens abgewartet, welches den nicht mehr fahrtüchtigen PKW aus dem Graben bergen konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell