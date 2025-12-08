FW-AUR: Patientenrettung mittels tragender Hände
Aurich (ots)
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich am Montagvormittag in die Wallstraße aus. Die Sanitäter benötigten Hilfe beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen. Kurzerhand gelang es den Einsatzkräften, den Weg ins Erdgeschoss schonend durch das Treppenhaus zu realisieren. Der Einsatz der Drehleiter war somit nicht erforderlich.
