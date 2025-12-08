PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patientenrettung mittels tragender Hände

Aurich (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich am Montagvormittag in die Wallstraße aus. Die Sanitäter benötigten Hilfe beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen. Kurzerhand gelang es den Einsatzkräften, den Weg ins Erdgeschoss schonend durch das Treppenhaus zu realisieren. Der Einsatz der Drehleiter war somit nicht erforderlich.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

