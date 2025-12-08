PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Umweltschaden abgewendet

FW-AUR: Umweltschaden abgewendet
Aurich-Extum (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Tierbedarf am Dreekamp hat ein Fahrzeug in den frühen Samstagnachmittagsstunden einen Ölfilm hinterlassen. Dieser breitete sich rasch über mehrere Stellplätze aus und drohte durch einen naheliegenden Einlass der Oberflächenentwässerung in diese einzudringen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Haxtum setzten umgehend Bindemittel ein und streuten dies zunächst im Nahbereich des gefährdeten Gullys aus, um das Abfließen des Öls zu verhindern. Im Anschluss erfolgte die großflächige Ausbringung des Binders auf die betroffenen Parkflächen, ehe die Reste zusammengefegt und aufgenommen wurden. Der Einsatz der mit drei Fahrzeugen angerückten Feuerwehrkräfte war nach gut 45 Minuten beendet.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

