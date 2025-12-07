PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mahlzeitzubereitung löst Brandmelder aus

Aurich (ots)

In den frühen Morgenstunden des zweiten Adventssonntags wurde die Feuerwehr Aurich zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und damit die Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Im Zuge der folglich eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen lokalisierten die Einsatzkräfte einen aktivierten Brandmelder im Bereich der Küche, der aber nicht auf ein Feuer, sondern kurzzeitig austretenden Wasserdampf reagiert hatte. Die Brandmeldeanlage konnte daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle im Anschluss an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

