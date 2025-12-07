Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mahlzeitzubereitung löst Brandmelder aus

Aurich (ots)

In den frühen Morgenstunden des zweiten Adventssonntags wurde die Feuerwehr Aurich zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und damit die Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Im Zuge der folglich eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen lokalisierten die Einsatzkräfte einen aktivierten Brandmelder im Bereich der Küche, der aber nicht auf ein Feuer, sondern kurzzeitig austretenden Wasserdampf reagiert hatte. Die Brandmeldeanlage konnte daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle im Anschluss an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden.

